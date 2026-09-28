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लखनऊ में चलती बाइक बनी आग का गोला, दमकल टीम ने पाया काबू

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 1050 चौराहे पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। यहां एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वाहन धू-धू कर जलने लगा। दमकल विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है।
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लखनऊ

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Aman Pandey

Sep 28, 2026

lucknow fire

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित 1050 चौराहे के पास एक बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को वाहन छोड़कर किनारे हटना पड़ा। बीच सड़क पर बाइक को आग की लपटों से घिरा देख आसपास के लोगों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम बिना किसी देरी के मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। दमकलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर पानी डालकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया।

समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिए जाने से चौराहे पर कोई बड़ा हादसा होने से टल गया और जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, इस दुर्घटना में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। प्राथमिक दृष्टि से आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, फिलहाल पुलिस और संबंधित टीम मामले की जांच कर रही है।

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Updated on:

28 Sept 2026 08:42 am

Published on:

28 Sept 2026 08:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में चलती बाइक बनी आग का गोला, दमकल टीम ने पाया काबू

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