लखनऊ में चलती बाइक बनी आग का गोला, दमकल टीम ने पाया काबू

समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिए जाने से चौराहे पर कोई बड़ा हादसा होने से टल गया और जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, इस दुर्घटना में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। प्राथमिक दृष्टि से आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, फिलहाल पुलिस और संबंधित टीम मामले की जांच कर रही है।



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