सोनिया गांधी के पुराने वोटर लिस्ट मामले का पंकज चौधरी ने किया जिक्र, कांग्रेस से मांगा जवाब

सोनिया गांधी के मतदाता सूची विवाद के फिर चर्चा में आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत हैं। भाजपा इसे मतदाता सूची की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ रही है, जबकि मामले का कानूनी पक्ष अभी अदालत के समक्ष विचाराधीन है। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अदालत ने पहले की अस्वीकृति को बरकरार नहीं रखा और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजा है। अब आगे की सुनवाई और संबंधित पक्षों की दलीलों के बाद यह स्पष्ट होगा कि जांच को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे में राजनीतिक आरोपों और न्यायिक निष्कर्षों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी होगा।