भारी बारिश-तूफान से तबाही के बीच मायावती का बड़ा निर्देश, बोलीं- प्रभावित लोगों की मदद में जुटें BSP कार्यकर्ता, अलग फंड न जुटाएं

मायावती ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश, आंधी और तूफान के कारण आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों से प्रभावित लोगों को हर स्तर पर पूरी मदद देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जैसा कि यह विदित है कि पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न भागो में भारी वर्षा व आंधी, तूफान आदि के कारण जनता काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे कुदरती विकट हालात में सम्बन्धित सभी राज्य सरकारों को प्रभावित लोगों की हर स्तर पर पूरी-पूरी मद्द करनी चाहिये। बी.एस.पी. की यह मांग है।