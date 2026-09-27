BJP सांसद के विरोध-प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा- भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीर छिपाई नहीं जा सकी

Akhilesh Yadav: लखनऊ में जलभराव के बीच भाजपा सांसद के विरोध-प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजधानी में भाजपा सांसद का यह विरोध-प्रदर्शन टाला भी जा सकता था और भ्रष्ट व्यवस्था की तस्वीरों को छपने से छुपाया भी जा सकता था, लेकिन पानी में चलकर बाकायदा वीडियो बनाकर उसे प्रसारित किया गया। उन्होंने कहा कि इससे यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा सांसद आखिरकार लखनवी चाल को समझ गए हैं। अखिलेश ने कहा कि अब भाजपा के अंदर ही ‘गोरखपुर बनाम गोरखपुर’ हो गया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सच तो ये है कि जब पानी में डूब गया इनका अपना हाता, तब याद आया इनको कि किसी को ‘हाता नहीं भाता।