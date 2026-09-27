लखनऊ से गोरखपुर तक जलभराव पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला, कहा- भाजपाई भ्रष्टाचार से फेल हुई शहरों की जलनिकासी व्यवस्था

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जलभराव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि शहरों में जलभराव का मुख्य कारण अधिक वर्षा नहीं, बल्कि भाजपाई भ्रष्टाचार की वजह से जलनिकासी व्यवस्था का फेल हो जाना है। उन्होंने कहा कि नाली से लेकर नाले तक गंदगी से जाम हैं तो पानी निकलेगा कहां से। अखिलेश ने नदियों में गाद जमा होने और उनके बहाव में रुकावट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भविष्य में नदियों की गाद हटाकर उन्हें गहरा किया जाएगा, ताकि नदियां बिना किसी रुकावट के प्राकृतिक रूप से बह सकें।