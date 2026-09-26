UP Politics: सेना, कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक, सबका अपमान करना इंडी गठबंधन की फितरत, पंकज चौधरी का करारा जवाब

Pankaj Chaudhary BJP UP President:चुनाव आयोग (ECI) को लेकर विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए चौतरफा हमला बोला है। भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है। वहीं, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।