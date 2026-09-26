UP Elections 2027: गठबंधन को लेकर सपा-कांग्रेस में घमासान, इमरान मसूद के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार

UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बयानों का दौर तेजी से गर्माता जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के तीखे बयानों के बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सपा नेताओं ने दो टूक अंदाज में अपनी बात रखी है और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक कविता साझा करके इस पूरे वाकये पर बड़ा सियासी संदेश दिया है।