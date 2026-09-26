US के नंबर से धमकी भरे ऑडियो पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, बोले- कल्कि धाम और सनातन धर्म के लिए पूरा जीवन समर्पित

धमकी मिलने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि, "वह अपना काम पूरी निष्ठा के साथ लगातार जारी रखेंगे। उनका पूरा जीवन श्री कल्कि धाम के निर्माण और सनातन धर्म की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि यह उनका नैतिक कर्तव्य और बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह इस गंभीर मामले को देश की जनता के सामने रखें क्योंकि...यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है।" आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी बताया कि वह इस पूरे मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय और देश की जनता के साथ साझा कर रहे हैं ताकि इस पर उचित और त्वरित कार्रवाई की जा सके।