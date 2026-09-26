‘वोट चोरी में शामिल लोगों का समर्थन बंद करें’, सुरेंद्र राजपूत बोले- चिराग पासवान NDA छोड़कर जनता के साथ खड़े हों

पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मांग समिक भट्टाचार्य ने खुद से नहीं की होगी, बल्कि संभव है कि उनसे ऐसा कहने के लिए कहा गया हो। तिवारी ने कहा कि अगर उन्हें यह मांग रखने के लिए कहा गया है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पद्म भूषण देने पर विचार किया जा रहा है, जिस पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं और जिसके खिलाफ उनके दो साथियों ने भी गवाही दी है, तो यह पद्म भूषण और पद्म पुरस्कारों का अपमान होगा।