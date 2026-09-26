‘वोट चोरी में शामिल लोगों का समर्थन बंद करें’, सुरेंद्र राजपूत बोले- चिराग पासवान NDA छोड़कर जनता के साथ खड़े हों

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत (फोटो- IANS)
Uttar Pradesh News:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि दोनों दल भले ही कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा से जुड़े उनके बयानों का स्वागत किया जाना चाहिए। राजपूत ने चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा से वोट चोरी में शामिल लोगों का समर्थन बंद करने और जनता के साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने दोनों नेताओं से एनडीए छोड़कर इस लड़ाई में शामिल होने को भी कहा।
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मांग समिक भट्टाचार्य ने खुद से नहीं की होगी, बल्कि संभव है कि उनसे ऐसा कहने के लिए कहा गया हो। तिवारी ने कहा कि अगर उन्हें यह मांग रखने के लिए कहा गया है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पद्म भूषण देने पर विचार किया जा रहा है, जिस पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं और जिसके खिलाफ उनके दो साथियों ने भी गवाही दी है, तो यह पद्म भूषण और पद्म पुरस्कारों का अपमान होगा।
विपक्षी दलों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भारत जैसे देश में यह चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोकतंत्र को मजबूत करना और उसे सही तरीके से चलाना है। पासवान ने कहा कि वह विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक पूरी तरह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और एक राजनीतिक दल के तौर पर वह किसी स्वतंत्र संस्था का बचाव नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि अगर लोगों के मन में चुनाव आयोग की पारदर्शिता या उसके कामकाज को लेकर कोई भ्रम पैदा होता है, तो उसे दूर करना चुनाव आयोग और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी वरुण चौधरी ने कहा कि वह अगले दिन वाराणसी में कांग्रेस के पार्षदों और उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि नगर निगम किस तरह भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बन गया है। इसके साथ ही मानसून के दौरान हुए जलभराव का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलभराव से स्कूली बच्चों को परेशानी हुई और वाहनों को नुकसान पहुंचा। चौधरी ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि नगर निगम, पार्षद और मेयर ठीक से काम करें और उनकी जवाबदेही तय हो।
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