CEC विवाद पर संजय निषाद का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले- आयोग गलत है तो यूपी में जीते विपक्षी नेता पहले इस्तीफा दें’

Uttar Pradesh News: केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग किसी सरकार का आयोग नहीं, बल्कि देश का आयोग है और उसे संसद से बनाए गए कानूनों के तहत काम करना होता है। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि सरकार से सीधे मुकाबला करते-करते थकने के बाद विपक्ष अब संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से कहा कि अगर उन्हें चुनाव आयोग की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो पहले चुनाव जीतकर मिली अपनी सीटों से इस्तीफा देना चाहिए।