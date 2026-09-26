राम गोविंद चौधरी के निधन पर अखिलेश यादव बोले- समाजवादी आंदोलन को बड़ा झटका, सपा पार्टी को हुआ भारी नुकसान

Uttar Pradesh Politics News: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम गोविंद चौधरी के निधन पर शोक जताया। उन्हें राम गोविंद को समाजवादी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि चौधरी उस पीढ़ी के नेता थे, जिसने समाजवाद की शुरुआती पहचान को मजबूत करने के लिए काम किया। राम गोविंद चौधरी ने अपना पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन को समर्पित कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका निधन समाजवादी आंदोलन के लिए भारी नुकसान और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है।