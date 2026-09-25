Old Pension Scheme: फिर गरमाया पुरानी पेंशन का मुद्दा, यूपी में लाखों कर्मचारी होंगे प्रभावित

उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना (NPS) लागू हुई। इससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 11 लाख कर्मचारियों को OPS का लाभ मिल रहा है। वहीं 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को NPS में शामिल किया गया। योगी सरकार के दावों के मुताबिक 2018 के बाद करीब 7.5 से 8 लाख कर्मचारियों के NPS खाते खोले गए। कुल मिलाकर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की संख्या करीब 17 लाख के आसपास बताई जाती है, जिसमें से NPS से जुड़े कर्मचारियों की संख्या 8 से 10 लाख के करीब अनुमानित है। ये ही कर्मचारी पूर्ण OPS बहाली की मांग कर रहे हैं।