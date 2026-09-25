सपा का बड़ा दांव: राज्यसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी उतारेगी SP, NDA और BJP के बागी विधायकों के दम पर जीत का दावा

Ravidas Mehrotra SP Rajya Sabha Candidates UP: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच बुंदेलखंड और अवध के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर लीड करती दिख रही है, लेकिन पिछली बार की तुलना में उसकी सीटों में काफी कमी आई है। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। इस सर्वे पर सपा के पूर्व मंत्री एवं विधायक रविदास मल्होत्रा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है। जनता बदलाव का मन बना चुकी है और सपा ने सत्ता परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है।