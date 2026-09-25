ज्ञानेश कुमार को लेकर SP प्रवक्ता का बड़ा दावा, बोले- BJP जानती है जब नाव डूब रही हो तो और जोखिम नहीं लिया जा सकता

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने चुनाव आयोग को लेकर कहा कि आयोग के भीतर बढ़ते मतभेदों को पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि तीन चुनाव आयुक्तों में से दो एक के खिलाफ हैं और इसे लेकर राजनीतिक दलों के साथ पूरे देश में भी नाराजगी है। वर्मा ने कहा कि इन सब बातों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है कि ज्ञानेश कुमार अब उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में अब और जोखिम नहीं उठा सकती। वर्मा ने कहा कि जब नाव डूब रही हो तो उसे और डुबाने के लिए किसी और को नहीं लाया जा सकता।