सपा-कांग्रेस के बीच 403 सीटों पर मंथन, जानिए 2027 के लिए क्या है सीट बंटवारे का प्लान

प्रस्तावित दिल्ली बैठक से पहले दोनों दलों की ओर से गठित समितियां सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगी। इसके बाद कांग्रेस और सपा के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत होने की संभावना है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मुताबिक, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक दोनों दलों का नेतृत्व दिल्ली में गठबंधन को लेकर चर्चा कर सकता है। पहले दोनों पक्षों की समितियों की बैठक होगी। इसके बाद शीर्ष नेतृत्व की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खरगे समेत अन्य नेता शामिल हो सकते हैं। बातचीत अंतिम चरण में पहुंचने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इसमें शामिल हो सकते हैं।