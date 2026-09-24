UP STF: गुवाहाटी में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, बलिया हत्याकांड का 50 हजार का इनामी गिरफ्तार

राजकुमार वर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का अगला चरण उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, फरारी के दौरान उसके ठिकानों और कथित आपराधिक संपर्कों से जुड़ा होगा। एसटीएफ के अनुसार पूछताछ में सामने आई नक्सली संगठन से संपर्क की जानकारी की भी जांच की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि आरोपी का वर्ष 2012 के हत्या के मुकदमे के अलावा अन्य मामलों में क्या संबंध रहा है। STF की कार्रवाई के बाद आरोपी को उत्तर प्रदेश लाए जाने की प्रक्रिया जारी है। ट्रांजिट रिमांड और आगे की कानूनी कार्रवाई के बाद ही मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल 12 साल से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी की गुवाहाटी से गिरफ्तारी को एसटीएफ की महत्वपूर्ण कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।