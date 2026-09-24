Yogi Adityanath: किसानों को मिला जमीन का मुआवजा, किसी ने खरीदी जमीन तो किसी ने संवारी पढ़ाई

बख्शी का तालाब के ओम प्रकाश अवस्थी ने भी नैमिष नगर योजना के लिए अपनी जमीन दी। उनके अनुसार करीब डेढ़ बीघे से अधिक जमीन के बदले उन्हें 1.96 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। ओम प्रकाश अवस्थी ने बताया कि मुआवजा हासिल करने के लिए उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उनके मुताबिक संकल्प पत्र भरने के करीब 15 दिन बाद उन्हें फोन के माध्यम से रजिस्ट्री के लिए बुलाया गया। इसके बाद डीडी के माध्यम से मुआवजे की राशि प्राप्त हुई और अगले दिन रकम उनके बैंक खाते में पहुंच गई। उन्होंने बताया कि प्राप्त मुआवजे से उन्होंने सीतापुर के बिसवां रोड पर 16 बीघे जमीन खरीदी है, जबकि शेष राशि बैंक में जमा कर दी है। ओम प्रकाश अवस्थी के लिए यह प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि उन्होंने अपनी मूल जमीन के बदले मिली राशि को फिर से भूमि में निवेश किया। इससे उनकी संपत्ति का स्वरूप बदला, लेकिन जमीन से जुड़ी उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रही। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति सम्मान जताते हुए सरकार को धन्यवाद दिया।