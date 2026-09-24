‘200 सीटें हारकर BJP को सरकार बनाने देंगे’ INDI अलायंस पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का तीखा हमला

Chandrashekhar Azad On INDI Alliance Statement: आजाद समाज पार्टी के संस्थापक, अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को INDI अलायंस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता उत्तर प्रदेश में रहने वाले बहुजन समुदाय, SC, ST और OBC समुदायों के लोगों के लिए है। क्या मुझे उनकी चिंता करनी चाहिए या इन चीजों की? आप ही बताइए। अलायंस के बारे में मुझे पता है कि आपके मन में हमेशा की तरह कई सवाल हैं। यह अलायंस 200 सीटें हारेगा, ठीक वैसे ही जैसे इसने 17, 19, 22, 24 में दिल्ली, बंगाल और बिहार में हार का सामना किया था। वे ये सभी सीटें हार जाएंगे और BJP को सरकार बनाने देंगे, लेकिन वे BJP को रोकने के लिए किसी मज़बूत व्यक्ति को इस अलायंस का हिस्सा नहीं बनाएंगे।