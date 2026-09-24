UP Politics: यादव परिवार की दो महिलाओं की सियासत में एंट्री की चर्चा, अदिति और राजलक्ष्मी पर टिकी निगाहें

अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव का नाम इससे पहले भी सार्वजनिक और राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा में आता रहा है। अब लोहिया ट्रस्ट की नई संरचना के बाद उनके संभावित जुड़ाव की खबरों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दिया है। यदि भविष्य में उन्हें ट्रस्ट की जिम्मेदारी मिलती है तो यह यादव परिवार की नई पीढ़ी की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो सकता है। लोहिया ट्रस्ट का संबंध समाजवादी विचारधारा और डॉ. राम मनोहर लोहिया की विरासत से है। ऐसे में इस संस्था में परिवार की नई पीढ़ी की भूमिका को केवल संगठनात्मक जिम्मेदारी के तौर पर ही नहीं, बल्कि विचारधारा से जुड़े मंच पर सक्रियता के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। हालांकि, अदिति यादव की भूमिका को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।