UP Politics: दिनेश प्रताप सिंह बनाम अखिलेश यादव! राहुल लोधी के घर जाने पर छिड़ा सियासी संग्राम

भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव लंबे समय तक राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहने के बाद अब चुनाव की आहट के बीच जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल लोधी के घर जाना इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। दिनेश प्रताप सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव इस मुलाकात के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या वह लोधी समाज के प्रति अपना जुड़ाव प्रदर्शित करना चाहते हैं। भाजपा नेता के इस बयान के बीच अखिलेश यादव का राहुल लोधी के घर जाना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। सपा की ओर से रायबरेली में शुरू किए गए PDA अभियान को पार्टी की आगामी चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में भी राहुल लोधी के आवास पर अखिलेश के कार्यक्रम को इस अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बताया गया है।