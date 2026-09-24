लखनऊ में महिला सुरक्षा पर पुलिस का शिकंजा, एंटी रोमियो टीम की ताबड़तोड़ चेकिंग से मचा हड़कंप

महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Lucknow Anti-Romeo Campaign: राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक बार फिर अभियान तेज कर दिया है। हजरतगंज थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एंटी रोमियो अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने नेशनल पीजी कॉलेज पहुंचकर छात्राओं को महिला सुरक्षा, सतर्कता और पुलिस सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद टीम ने हजरतगंज के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और आसपास के इलाकों में पैदल भ्रमण कर निगरानी की। अभियान के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई।
यह अभियान लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की महिला सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद के तहत चलाया गया। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा, जेसीपी बबलू कुमार, हजरतगंज एसीपी रजनीश वर्मा और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों के निर्देश पर एंटी रोमियो टीम के साथ पिंक स्कूटी टीम को भी अभियान में शामिल किया गया। पुलिस टीम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऐसे स्थानों पर निगरानी बढ़ाना रहा, जहां छात्राओं की आवाजाही अधिक रहती है। अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने आसपास के क्षेत्रों में मौजूद लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी।
अभियान की शुरुआत नेशनल पीजी कॉलेज से हुई। एंटी रोमियो टीम और पिंक स्कूटी टीम ने कॉलेज परिसर में छात्राओं से संवाद किया। पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या परेशानी सामने आने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित किया। छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े पुलिस संसाधनों और सहायता लेने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। पुलिस टीम ने कहा कि किसी भी घटना को लेकर चुप रहने के बजाय समय रहते पुलिस को सूचना देना जरूरी है। इससे पुलिस को समय पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।
कॉलेज में जागरूकता अभियान के बाद पुलिस टीम ने हजरतगंज क्षेत्र में भ्रमण किया। टीम ने सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख मार्गों और आसपास के इलाकों में निगरानी की। पुलिस की मौजूदगी का उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाए रखने के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना रहा। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने कई संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की। पुलिसकर्मियों ने उनसे उनकी मौजूदगी और गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। पूछताछ के दौरान किसी व्यक्ति को संदिग्ध पाए जाने का अर्थ अपने आप में अपराध सिद्ध होना नहीं है। पुलिस की ओर से यह कार्रवाई सुरक्षा और निगरानी अभियान के तहत की गई।
महिला सुरक्षा अभियान में पिंक स्कूटी टीम की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। महिला पुलिसकर्मियों की यह टीम क्षेत्र में भ्रमण करते हुए छात्राओं और महिलाओं से सीधे संवाद करती है। अभियान के दौरान टीम ने कॉलेज आने-जाने वाले मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों का जोर इस बात पर रहा कि छात्राओं को अपने आसपास होने वाली गतिविधियों के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगने या किसी तरह की परेशानी होने पर तुरंत पुलिस की सहायता ली जानी चाहिए।
हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया। पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी और संदिग्ध नजर आने वाले लोगों से पूछताछ की। पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हजरतगंज राजधानी का प्रमुख व्यावसायिक और सार्वजनिक क्षेत्र है। यहां बाजार, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण दिनभर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में पुलिस की नियमित निगरानी को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।
जागरूकता अभियान के दौरान पुलिस ने छात्राओं को यह संदेश दिया कि किसी भी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचाई जाए। पुलिस का कहना है कि समय पर सूचना मिलने से किसी संभावित घटना को गंभीर रूप लेने से पहले रोका जा सकता है। पुलिस टीम ने छात्राओं को अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहने और किसी भी असहज या संदिग्ध स्थिति में भरोसेमंद लोगों तथा पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की उपलब्धता और सहायता व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी।
अभियान के बाद पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया कि महिला सुरक्षा को लेकर ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। खासकर कॉलेज, बाजार, सार्वजनिक परिवहन स्थलों और महिलाओं की अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी और निगरानी पर जोर दिया जाएगा। पुलिस की रणनीति में जागरूकता और निगरानी दोनों को साथ लेकर चलने पर जोर है। एक तरफ छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।
एंटी रोमियो अभियान का व्यापक उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियानों के जरिए असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ महिलाओं में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नेशनल पीजी कॉलेज से शुरू होकर हजरतगंज की सड़कों तक चले इस अभियान में पुलिस टीम ने जागरूकता, संवाद और निगरानी पर जोर दिया। कॉलेज परिसर में छात्राओं से बातचीत के बाद सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की सक्रियता दिखाई दी। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के जरिए पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया।
पुलिस अधिकारियों के निर्देश के बाद महिला सुरक्षा को लेकर अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। आने वाले दिनों में हजरतगंज समेत राजधानी के अन्य संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस की ओर से इसी तरह के अभियान चलाए जा सकते हैं। पुलिस का प्रयास है कि महिलाओं और छात्राओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित वातावरण मिले और किसी भी तरह की परेशानी सामने आने पर उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। हजरतगंज में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस की सक्रियता इसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा रही। आने वाले दिनों में ऐसे अभियानों की निरंतरता और उनकी प्रभावशीलता पर नजर रहेगी।
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