लखनऊ में महिला सुरक्षा पर पुलिस का शिकंजा, एंटी रोमियो टीम की ताबड़तोड़ चेकिंग से मचा हड़कंप

यह अभियान लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की महिला सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद के तहत चलाया गया। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा, जेसीपी बबलू कुमार, हजरतगंज एसीपी रजनीश वर्मा और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों के निर्देश पर एंटी रोमियो टीम के साथ पिंक स्कूटी टीम को भी अभियान में शामिल किया गया। पुलिस टीम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऐसे स्थानों पर निगरानी बढ़ाना रहा, जहां छात्राओं की आवाजाही अधिक रहती है। अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने आसपास के क्षेत्रों में मौजूद लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी।