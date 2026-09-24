UP: ‘मेरा’ चालान गलत कट गया है; ऑनलाइन कैसे दी जा सकती है चुनौती? 4 सवाल जिनका जवाब जानना आपके लिए जरूरी

अब तक ई-चालान में किसी तरह की गलती होने पर वाहन मालिकों को शिकायत लेकर परिवहन विभाग के कार्यालय जाना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। अगर किसी वाहन मालिक को लगता है कि उसके वाहन का गलत चालान किया गया है, तो वह चालान जारी होने के 45 दिन के भीतर नेक्स्ट जेन ई-चालान App के नए फीचर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत मिलने के बाद उसे 30 दिन के भीतर निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चालानों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी शिकायत निवारण अधिकारियों यानी GRO को दी गई है।