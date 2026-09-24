12 हजार करोड़ से बदलेगी लखनऊ की तस्वीर, 10,680 एकड़ में आकार लेंगी वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाएं

नैमिष नगर और वरुण विहार योजनाओं के भूमि पूजन (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Lucknow Development CM Yogi to Launch Varun Vihar: राजधानी लखनऊ के सुनियोजित शहरी विस्तार को नई दिशा देने वाली दो बड़ी आवासीय योजनाओं वरुण विहार और नैमिष नगर का आज शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा एक्सप्रेसवे के पास ग्राम दोना में आयोजित कार्यक्रम में दोनों योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। करीब 12 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर विकसित किया जाना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों योजनाओं के लिए 10,680 एकड़ क्षेत्रफल का आंकड़ा दिया गया है। इनके साथ ही भूखंडों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू होगी और एलडीए की पांच बहुमंजिला आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार योजना आगरा एक्सप्रेसवे के आसपास विकसित की जा रही है, जबकि नैमिष नगर योजना सीतापुर रोड क्षेत्र में प्रस्तावित है। एलडीए की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वरुण विहार करीब 6,580 एकड़ में विकसित की जा रही बड़ी आवासीय योजना है। इसमें आवासीय के साथ व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग के लिए भी भूखंड विकसित किए जाने हैं। योजना में 25 सेक्टर और 15 हजार से अधिक भूखंड विकसित करने का प्रस्ताव है। इन दोनों योजनाओं को शहर के मौजूदा विस्तार से जोड़ते हुए आधुनिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सड़क, जलापूर्ति, सीवर, हरित क्षेत्र और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। एलडीए का उद्देश्य ऐसे व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र विकसित करना है, जहां लोगों को आवास के साथ जरूरी सुविधाएं भी आसपास उपलब्ध हो सकें।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान दोनों योजनाओं में भूखंडों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। मौजूदा चरण में वरुण विहार और नैमिष नगर को मिलाकर हजारों आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हालिया एलडीए संबंधी रिपोर्टों में 4,526 आवासीय भूखंडों के पंजीकरण की जानकारी दी गई है। पंजीकरण प्रक्रिया 24 सितंबर से 24 अक्टूबर तक चलने की बात सामने आई है। वरुण विहार योजना में अलग-अलग आकार के भूखंड प्रस्तावित हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यहां 112.5 वर्ग मीटर से लेकर 450 वर्ग मीटर तक के भूखंड शामिल हैं। वहीं नैमिष नगर योजना में 72 वर्ग मीटर से लेकर 450 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के विकल्प रखे गए हैं। इससे अलग-अलग जरूरत और बजट वाले आवेदकों के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे।
एलडीए की ओर से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वरुण विहार योजना में भूखंडों की दर 2,800 रुपये प्रति वर्ग फुट और नैमिष नगर योजना में 3,800 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई है। भूखंडों के आकार के अनुसार पंजीकरण राशि अलग-अलग होगी। पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आवेदकों को योजना से जुड़ी विस्तृत शर्तों और उपलब्ध भूखंडों की जानकारी भी मिल सकेगी। इन योजनाओं को लेकर राजधानी में उन लोगों की भी नजर है जो लंबे समय से एलडीए की नई आवासीय योजनाओं का इंतजार कर रहे थे। बड़े क्षेत्रफल में विकसित होने के कारण इन परियोजनाओं का असर केवल आवासीय जरूरतों तक सीमित नहीं रहने की उम्मीद है। इनके आसपास सड़क, परिवहन, बाजार और अन्य सुविधाओं के विकास से संबंधित गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं।
वरुण विहार योजना की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आगरा एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने की तैयारी भी चल रही है। एलडीए ने योजना में प्रवेश के लिए एक्सप्रेस वे से विशेष रैंप बनाने का प्रस्ताव यूपीडा और शासन को भेजा है। फिलहाल योजना तक पहुंचने के लिए सर्विस रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर आगरा एक्सप्रेसवे से योजना तक पहुंच और आसान हो सकती है। कनेक्टिविटी किसी भी नई टाउनशिप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वरुण विहार के मामले में आगरा एक्सप्रेसवे की नजदीकी को प्रमुख कनेक्टिविटी लाभ के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं नैमिष नगर सीतापुर रोड क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण राजधानी के उत्तरी हिस्से के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में केवल दो नई टाउनशिप का भूमि पूजन ही नहीं होगा, बल्कि एलडीए की पांच बहुमंजिला आवासीय परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में पार्क व्यू, लेक व्यू, वागेश्वरी, अदिति और ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट शामिल बताए गए हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इन पांच परियोजनाओं के लिए करीब 2,166 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन अपार्टमेंट परियोजनाओं के माध्यम से शहर के अलग-अलग हिस्सों में बहुमंजिला आवास उपलब्ध कराने की योजना है। इससे उन परिवारों के लिए विकल्प बढ़ेंगे जो भूखंड की जगह तैयार फ्लैट में आवास लेना चाहते हैं। एलडीए की नई टाउनशिप योजनाओं के साथ इन अपार्टमेंट परियोजनाओं को जोड़कर राजधानी में आवासीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बड़ा विस्तार किया जा रहा है।
वरुण विहार और नैमिष नगर जैसी बड़ी योजनाओं का एक प्रमुख पहलू राजधानी के शहरी क्षेत्र का विस्तार है। आगरा एक्सप्रेसवे और सीतापुर रोड की ओर बड़े भूभाग में नई टाउनशिप विकसित होने से लखनऊ के विकास का दायरा मौजूदा शहरी क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा। इसके साथ नई सड़कें, जल निकासी, बिजली, पेयजल, सीवर और सार्वजनिक सुविधाओं की जरूरत भी बढ़ेगी। एलडीए की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वरुण विहार योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और पंजीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। प्राधिकरण के मुताबिक अब तक किसानों को करीब 300 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित किया जा चुका है और भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया भी जारी है।
इतने बड़े भूभाग में टाउनशिप विकसित होने के साथ निर्माण क्षेत्र से लेकर स्थानीय कारोबार तक कई स्तरों पर गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आवासीय क्षेत्रों के साथ व्यावसायिक और संस्थागत उपयोग के लिए स्थान विकसित होने से बाजार, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, कार्यालय और अन्य सेवाओं की मांग पैदा होगी। एलडीए ने वरुण विहार योजना के संभावित आर्थिक प्रभावों में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में विकास की संभावना का उल्लेख किया है। योजना के तहत पैदल दूरी पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और भूमिगत सेवाओं जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करने का भी प्रावधान बताया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम को एलडीए की बड़ी आवासीय परियोजनाओं की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ग्राम दोना में आगरा एक्सप्रेसवे के पास आयोजित कार्यक्रम में वरुण विहार और नैमिष नगर के भूमि पूजन के साथ भूखंड पंजीकरण की शुरुआत होगी। इसके अलावा पांच अपार्टमेंट परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा।
दोनों टाउनशिप के विकास के साथ लखनऊ में नए आवासीय क्षेत्रों का विस्तार होगा। अब परियोजनाओं के अगले चरण में बुनियादी ढांचे का विकास, भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना, भूखंडों का पंजीकरण और प्रस्तावित आवासीय परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना महत्वपूर्ण होगा। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं के जमीन पर आकार लेने के साथ राजधानी के शहरी भूगोल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
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