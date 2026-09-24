12 हजार करोड़ से बदलेगी लखनऊ की तस्वीर, 10,680 एकड़ में आकार लेंगी वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाएं

लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार योजना आगरा एक्सप्रेसवे के आसपास विकसित की जा रही है, जबकि नैमिष नगर योजना सीतापुर रोड क्षेत्र में प्रस्तावित है। एलडीए की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वरुण विहार करीब 6,580 एकड़ में विकसित की जा रही बड़ी आवासीय योजना है। इसमें आवासीय के साथ व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग के लिए भी भूखंड विकसित किए जाने हैं। योजना में 25 सेक्टर और 15 हजार से अधिक भूखंड विकसित करने का प्रस्ताव है। इन दोनों योजनाओं को शहर के मौजूदा विस्तार से जोड़ते हुए आधुनिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सड़क, जलापूर्ति, सीवर, हरित क्षेत्र और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। एलडीए का उद्देश्य ऐसे व्यवस्थित आवासीय क्षेत्र विकसित करना है, जहां लोगों को आवास के साथ जरूरी सुविधाएं भी आसपास उपलब्ध हो सकें।