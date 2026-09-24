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अखिलेश की रथ यात्रा से गरमाई यूपी की सियासत, भाजपा बोली- कांग्रेस को ताकत दिखा रही सपा

Akhilesh Yadav Rath Yatra: अखिलेश यादव की रायबरेली रथ यात्रा पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने यात्रा को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बताया और कई सवाल उठाए।
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Ritesh Singh

Sep 24, 2026

रायबरेली से शुरू होने वाली PDA रथ यात्रा के लिए तैयार किया गया समाजवादी रथ। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

रायबरेली से शुरू होने वाली PDA रथ यात्रा के लिए तैयार किया गया समाजवादी रथ। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Akhilesh Yadav PDA Rath Yatra Raebareli: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रायबरेली से प्रस्तावित  PDA रथ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। अखिलेश यादव 24 सितंबर को रायबरेली से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक कवायद पर सवाल उठाए हैं। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सपा ने जानबूझकर अपनी यात्रा की शुरुआत रायबरेली से करने का फैसला किया है, क्योंकि यह कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है।

राकेश त्रिपाठी का कहना है कि समाजवादी पार्टी रायबरेली से यात्रा शुरू करके कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है। उनके मुताबिक, दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर अंदरूनी स्तर पर जोर आजमाइश चल रही है और इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव की यात्रा के लिए रायबरेली को चुना गया है। हालांकि, यह भाजपा प्रवक्ता का राजनीतिक आकलन है। समाजवादी पार्टी की ओर से यात्रा को संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने की कवायद के तौर पर बताया गया है।

रायबरेली से यात्रा की शुरुआत पर सियासत

अखिलेश यादव की रायबरेली यात्रा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी सांसद हैं। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच संभावित सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में अखिलेश का राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से अपनी रथ यात्रा शुरू करना राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बन गया है। कई रिपोर्टों में इस यात्रा को दोनों दलों के बीच संभावित सीट बंटवारे और संगठनात्मक प्रभाव के संदर्भ में देखा गया है।

रायबरेली का राजनीतिक महत्व भी इस पूरे घटनाक्रम को अहम बनाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यहां से निर्वाचित हुए थे। वहीं जिले की विधानसभा राजनीति में समाजवादी पार्टी की भी मौजूदगी रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली पांच विधानसभा सीटों में तीन पर सपा के विधायक हैं, जबकि रायबरेली और ऊंचाहार में भाजपा के विधायक हैं। ऐसे में दोनों दलों के लिए इस क्षेत्र का राजनीतिक महत्व अलग-अलग आधार पर है।

कांग्रेस को लेकर भाजपा का तंज

भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि यदि कांग्रेस और सपा के बीच राजनीतिक तालमेल है तो कांग्रेस को भी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत सपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों से करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कन्नौज या मैनपुरी से करनी चाहिए। उनका यह बयान दोनों दलों के बीच राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव और हिस्सेदारी को लेकर चल रही चर्चा की ओर इशारा करता है। सपा और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे और दोनों दलों की चुनावी रणनीति अभी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। रायबरेली से अखिलेश की यात्रा की शुरुआत ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। हालांकि, सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम समझौते या औपचारिक घोषणा के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों दलों के आधिकारिक बयानों और निर्णयों को देखना जरूरी होगा।

'साइकिल छोड़कर रथ पर सवार'

राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव की यात्रा को लेकर राजनीतिक कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव साइकिल छोड़कर रथ पर सवार हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रायबरेली जाते समय अखिलेश यादव को योगी सरकार के विकास कार्यों को भी देखना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता के इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बयानबाजी के संदर्भ में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी की ओर से रथ यात्रा को पार्टी संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क बढ़ाने की कवायद बताया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अखिलेश यादव रायबरेली में सपा विधायक राहुल लोधी के आवास पर भी जाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा के कार्यक्रम में रायबरेली के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरने की योजना है।

 PDA   एजेंडे पर सपा का फोकस

अखिलेश यादव की यात्रा को   PDA  यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समूहों तक राजनीतिक संपर्क बढ़ाने की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सपा की राजनीति में पीडीए मुद्दा पिछले कुछ समय से प्रमुख रहा है। रायबरेली में पार्टी के स्थानीय संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश की मुलाकात को इसी व्यापक संगठनात्मक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। रायबरेली में हाल के दिनों में सपा और भाजपा से जुड़े छात्र संगठनों के बीच हुए विवाद ने भी राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया है। रिपोर्टों के मुताबिक 17 सितंबर को फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में समाजवादी छात्र सभा और एबीवीपी से जुड़े छात्रों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे को लेकर पार्टी स्तर पर गतिविधियां बढ़ीं।

यात्रा से पहले ही राजनीतिक संदेश की चर्चा

अखिलेश यादव की रथ यात्रा शुरू होने से पहले ही इसके राजनीतिक संदेश को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्टों में इसे सपा के संगठनात्मक विस्तार और पीडीए अभियान से जोड़कर देखा गया है, जबकि राजनीतिक विश्लेषणों में रायबरेली के चयन को सपा-कांग्रेस के संभावित सीट बंटवारे की पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है। हालांकि, यात्रा के पीछे पार्टी की घोषित वजह और विभिन्न राजनीतिक दलों के आकलन को अलग-अलग रखना महत्वपूर्ण है। भाजपा प्रवक्ता का आरोप है कि रायबरेली से यात्रा शुरू करके सपा कांग्रेस को अपनी राजनीतिक ताकत का संदेश देना चाहती है। दूसरी तरफ सपा की ओर से यात्रा को संगठन और कार्यकर्ताओं से जुड़ने के अभियान के रूप में पेश किया जा रहा है। ऐसे में रायबरेली से शुरू हो रही यह यात्रा राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलों की रणनीतिक तैयारियों पर भी ध्यान खींच रही है।

आगे बढ़ेगी सियासी हलचल

अखिलेश यादव की रथ यात्रा के बाद सपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक संवाद, संभावित सीट बंटवारे और दोनों दलों के संगठनात्मक अभियानों पर निगाह रहेगी। भाजपा पहले से ही सपा-कांग्रेस के रिश्तों को लेकर लगातार राजनीतिक सवाल उठा रही है। राकेश त्रिपाठी का ताजा बयान इसी राजनीतिक बहस की कड़ी के रूप में सामने आया है। फिलहाल रायबरेली में अखिलेश यादव की मौजूदगी और उनकी रथ यात्रा के दौरान होने वाली गतिविधियां राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहेंगी। सपा अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगी, जबकि भाजपा समेत अन्य दल इस यात्रा को अपने-अपने राजनीतिक नजरिये से देख रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों तथा चुनावी रणनीति को लेकर होने वाली बातचीत इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक स्पष्ट कर सकती है।

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Updated on:

24 Sept 2026 12:11 pm

Published on:

24 Sept 2026 12:11 pm

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