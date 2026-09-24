अखिलेश की रथ यात्रा से गरमाई यूपी की सियासत, भाजपा बोली- कांग्रेस को ताकत दिखा रही सपा

भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि यदि कांग्रेस और सपा के बीच राजनीतिक तालमेल है तो कांग्रेस को भी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत सपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों से करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कन्नौज या मैनपुरी से करनी चाहिए। उनका यह बयान दोनों दलों के बीच राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव और हिस्सेदारी को लेकर चल रही चर्चा की ओर इशारा करता है। सपा और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे और दोनों दलों की चुनावी रणनीति अभी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। रायबरेली से अखिलेश की यात्रा की शुरुआत ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। हालांकि, सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम समझौते या औपचारिक घोषणा के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों दलों के आधिकारिक बयानों और निर्णयों को देखना जरूरी होगा।