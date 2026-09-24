PDA रथ यात्रा को लेकर दयाशंकर सिंह का अखिलेश पर तंज, बोले- पीडीए सिर्फ एक नारा है, समाजवादी पार्टी की सोच नहीं

सपा प्रवक्ता शौकत अली ने PDA रथ यात्रा को विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि यह रथ पिछड़े, दलित, शोषित, वचितों को संदेश देने जा रहा है कि इस जालिम सरकार को, इस आततायी सरकार को, यह जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, महिलाओं पर जिस तरह अपराध बढ़ता चला जा रहा है, नौजवानों पर लाठियां चलाने का काम किया है, छात्रों को बर्बाद करने का काम किया, उनकी शिक्षा छीनने का काम किया, उन सब के जवाब में आज पीडीए समाज की रथ यात्रा पूरे प्रदेश में संदेश देगी। इस संदेश से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का काम करेगी।