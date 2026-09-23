‘भाजपा के दिन पूरे हो चुके हैं’, शालीमार बाग में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद

कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने शालीमार बाग में हुई कार्रवाई को गलत बताया और दिल्ली में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि राजधानी में अपराध की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभिषेक दत्त ने सवाल उठाया कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उन्होंने राम मंदिर में चोरी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है।