‘2017 से पहले डरती थी बेटियां, गुंडों का था बोलबाला’, सपा शासन के लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी का सीधा हमला

Yogi Adityanath SP Rule Law And Order Attack: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए 2017 से पहले की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सपा सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले 'देख समाजवादियों, डर रही है बेटियां' का माहौल था और सत्ता के संरक्षण में गुंडे प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे थे।