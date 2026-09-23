पतंजलि घी में मिलावट की बातें अफवाह, किसी दवा पर कभी बैन नहीं लगा- बाबा रामदेव

Baba Ramdev Statement: बाबा रामदेव ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात के बाद दोनों पक्षों के बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह ने पतंजलि उत्पादों को लेकर जो भी बातें कही थीं, वे केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थीं, जिनमें सच्चाई का कोई आधार नहीं था।