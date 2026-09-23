पतंजलि घी में मिलावट की बातें अफवाह, किसी दवा पर कभी बैन नहीं लगा- बाबा रामदेव

Patrika File Photo
Baba Ramdev Statement: बाबा रामदेव ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात के बाद दोनों पक्षों के बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह ने पतंजलि उत्पादों को लेकर जो भी बातें कही थीं, वे केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थीं, जिनमें सच्चाई का कोई आधार नहीं था।
पतंजलि के देसी घी की गुणवत्ता पर उठे सवालों का जवाब देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि के घी में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। पतंजलि गुणवत्ता और शुद्धता के उच्चतम मानकों का पालन करता है और देश के करोड़ों लोगों का विश्वास इस पर टिका हुआ है।
योग गुरु ने पतंजलि की औषधियों और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि पतंजलि की किसी भी दवा पर आज तक कभी कोई प्रतिबंध (बैन) नहीं लगा है। पतंजलि की दवाएं पूरी तरह अनुसंधान और प्रामाणिक वैज्ञानिक मानकों पर आधारित हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों ब्रजभूषण शरण सिंह ने पतंजलि के उत्पादों और घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए तीखे बयान दिए थे, जिसके बाद से दोनों प्रमुख चेहरों के बीच जुबानी जंग जारी थी। हालांकि, अब बाबा रामदेव के इस बयान के बाद इस पूरे विवाद पर विराम लगता दिख रहा है।
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