यूपी में ये होगी विनोद तावड़े की टीम, जानें किस-किस को मिली जिम्मेदारी

BJP State In Charges List Announced: BJP State In Charges List Announced: भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रभारियों तथा सह-प्रभारियों की नई सूची जारी कर दी है। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल हैं। यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को जमीनी और बूथ स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा की गई ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।