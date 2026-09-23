‘सपा की गाड़ी पंचर हो चुकी है, रथ नहीं सिर्फ फोटो खिंचवाएं’, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तीखा तंज

Keshav Prasad Maurya Attacks Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि गाड़ी पंचर हो गई है। रथ को देखने मत जाइए, बस फोटो ले लीजिए। SP प्रमुख उत्तर प्रदेश के लोगों की नज़र में एक सवालिया निशान बन गए थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में उन्हें हटा दिया।