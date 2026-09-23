ब्रिटेन से वकालत की पढ़ाई और 27 की उम्र: क्या आकाश आनंद का विकल्प बन पाएंगे ईशान आनंद?

मायावती सुबह ठीक 11 बजे बसपा कार्यालय पहुंचीं। उनके साथ छोटे भाई आनंद कुमार और ईशान आनंद भी थे। मायावती अपनी कुर्सी पर बैठते ही ईशान हाथ बांधकर काफी देर तक खड़े रहे। जब सुप्रीमो ने उनकी पीठ पर हाथ रखा तो उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बैठक की व्यवस्था में भी बदलाव नजर आया। पहले मायावती के बगल में कुछ कुर्सियां लगाई जाती थीं, लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष आनंद कुमार और ईशान आनंद के लिए भी सामने की पंक्ति में कुर्सियां रखी गईं। बैठक में दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के पुत्र प्रिंस यूकेश सिंह सहित करीब 400 पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी तथा उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर भी शामिल हुए।