‘बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की’, क्या इसकी अहमियत समझ पाएंगे राहुल-अखिलेश

Rahul Gandhi Akhilesh Yadav UP Elections 2027 Alliance: ‘बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की’, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दोनों को ही यह समझना होगा। अगर उन्हें 2027 में योगी आदित्यनाथ को चुनौती देनी है। लेकिन जिस तरह के बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि दोनों ही दल मुट्ठी खोलने को आतुर हैं। सरल शब्दों में कहें तो दोनों अपने बूते उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रहे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि राहुल गांधी के कार्यक्रमों में भीड़ उमड़ रही है। अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग भी बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का अपने दम पर सरकार बनाना, फिलहाल तो मुश्किल नजर आता है। बीजेपी के पास एक तरफ पीएम मोदी की लोकप्रियता है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी की बुलडोजर बाबा की छवि। इसके अलावा, योगी के कार्यकाल में यूपी में काफी काम हुआ है। खासकर उत्तर प्रदेश ‘गुंडई’ राज्य का दाग धोने में कामयाब रहा है। ऐसे में राहुल या अखिलेश के लिए अकेले बीजेपी का सामना आसान नहीं होगा।