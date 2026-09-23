UP Politics: कौन हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसमीर अंसारी? होंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष

About Jasmir Ansari:समाजवादी पार्टीने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपने नेतृत्व में बदलाव किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मो. जासमीर अंसारी के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया है। अंसारी इससे पहले सदन में सपा के उपनेता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जासमीर अंसारी अब लाल बिहारी यादव की जगह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं।