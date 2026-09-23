23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP Politics: कौन हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसमीर अंसारी? होंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष

About Jasmir Ansari: समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेतृत्व में बदलाव करते हुए जसमीर अंसारी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। अंसारी इससे पहले सदन में सपा के उपनेता थे। उनके राजनीतिक सफर और नई जिम्मेदारी को लेकर पढ़ें पूरी जानकारी।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Sep 23, 2026

about jasmir ansari up vidhan parishad leader of opposition

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसमीर अंसारी। फोटो सोर्स-X (@samajwadiparty)

About Jasmir Ansari:समाजवादी पार्टीने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपने नेतृत्व में बदलाव किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मो. जासमीर अंसारी के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया है। अंसारी इससे पहले सदन में सपा के उपनेता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जासमीर अंसारी अब लाल बिहारी यादव की जगह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं।

कौन हैं जासमीर अंसारी?

जानकारी के मुताबिक, मो. जासमीर अंसारी सीतापुर जिले के लहरपुर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1968 को हुआ था। वह लहरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2007 से 2017 तक उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लहरपुर का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद जासमीर अंसारी कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। जुलाई 2022 में वह विधायकों द्वारा चुने जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए।

विधान परिषद में उपनेता की भूमिका निभा चुके हैं

विधान परिषद में पहुंचने के बाद जासमीर अंसारी सपा के सक्रिय नेताओं में शामिल रहे। जुलाई 2024 में उन्हें विधान परिषद में पार्टी का उपनेता बनाया गया था। इस दौरान वह सदन में पार्टी की ओर से सरकार की नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे। अंसारी विधान परिषद की विभिन्न जिम्मेदारियों से भी जुड़े रहे हैं। सदन में उनकी सक्रियता के चलते अब पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।

लाल बिहारी यादव की जगह अंसारी की नियुक्ति

लाल बिहारी यादव जुलाई 2024 से उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके स्थान पर अब जासमीर अंसारी को यह जिम्मेदारी दी गई है। उपलब्ध ताजा रिपोर्टों के मुताबिक अखिलेश यादव ने अंसारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव विधान परिषद के लिए घोषित आगामी चुनाव कार्यक्रम के बीच हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव होना है। मतदान 23 अक्टूबर को और मतगणना 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा की रणनीति पर नजर

जासमीर अंसारी की नियुक्ति को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा की राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी लंबे समय से PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समूहों को अपने राजनीतिक आधार का महत्वपूर्ण हिस्सा बताती रही है।

अंसारी की राजनीतिक पृष्ठभूमि और अलग-अलग दलों में काम करने के अनुभव को देखते हुए अब विधान परिषद में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हालांकि उनकी नियुक्ति के पीछे पार्टी की आधिकारिक रणनीति क्या है, इसका अंतिम आकलन आने वाले समय में उसके फैसलों और सदन में उसकी प्राथमिकताओं से किया जा सकेगा।

विधान परिषद में अब विपक्ष की कमान अंसारी के हाथ

जासमीर अंसारी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विधान परिषद में सपा की ओर से सरकार को घेरने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। सदन में वह कानून-व्यवस्था, विकास, जनहित और सरकार की नीतियों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखेंगे।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच विधान परिषद में नेतृत्व परिवर्तन को सपा के लिए एक अहम संगठनात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

समाजवादी पार्टी

SP national president Akhilesh Yadav

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 07:15 pm

Published on:

23 Sept 2026 07:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: कौन हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसमीर अंसारी? होंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की’, क्या इसकी अहमियत समझ पाएंगे राहुल-अखिलेश

Rahul Gandhi Akhilesh Yadav
लखनऊ

‘2017 से पहले डरती थी बेटियां, गुंडों का था बोलबाला’, सपा शासन के लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी का सीधा हमला

CM Yogi Adityanath
लखनऊ

पतंजलि घी में मिलावट की बातें अफवाह, किसी दवा पर कभी बैन नहीं लगा; बृजभूषण के आरोपों पर बाबा रामदेव ने तोड़ी चुप्पी

baba ramdev, brij bhushan sharan singh, UP News
लखनऊ

‘भाजपा के दिन पूरे हो चुके हैं’, शालीमार बाग में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद

shalimar bagh masjid bulldozer action mp awadhesh prasad statement
लखनऊ

‘सपा की गाड़ी पंचर हो चुकी है, रथ नहीं सिर्फ फोटो खिंचवाएं’, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तीखा तंज

Keshav Prasad Maurya
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.