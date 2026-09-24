रायबरेली में PDA रथ यात्रा की शुरुआत, पोस्टर में अखिलेश यादव कृष्ण के रूप में दिखे, विश्वास द्विवेदी बने सुदामा

अखिलेश यादव के रायबरेली पहुंचने से पहले सपा नेता विश्वास द्विवेदी की ओर से लगाए गए पोस्टर चर्चा में हैं। इसमें अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, जबकि विश्वास द्विवेदी ने खुद को सुदामा के रूप में पेश किया है। पोस्टर पर लिखा है कि मेरे माधव आपका सुदामा की धरती रायबरेली में स्वागत है। विश्वास द्विवेदी समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव युवजन सभा के पद पर हैं। इससे पहले अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर भी उन्हें कृष्ण के रूप में दिखाने वाला पोस्टर सामने आया था। उस पोस्टर में अखिलेश यादव के हाथ में संविधान की किताब दिखाई गई थी।