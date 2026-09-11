रायबरेली में PMGSY सड़कों की बदहाली पर केएल शर्मा ने उठाए सवाल, राहुल गांधी ने मांगा जवाब

Raebareli Road Condition: उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की स्थिति को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता और उनके रखरखाव को लेकर कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने रायबरेली में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि PMGSY सड़कों के निर्माण के बाद ठेकेदार के लिए पांच साल तक सड़क के रखरखाव की व्यवस्था नियम के तहत होती है। ऐसे में यदि सड़क बनने के दो साल भी पूरे नहीं हुए और उसमें गड्ढे दिखाई देने लगे हैं, तो संबंधित जिम्मेदारों से कार्रवाई को लेकर सवाल किया जाना स्वाभाविक है।

