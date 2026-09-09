राहुल गांधी ने रायबरेली की बदहाल सड़कों पर मांगा जवाब, DM को दिखाई गड्ढों वाली फोटो; योगी के मंत्री ने किया पलटवार

राहुल गांधी की इस सक्रियता पर यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने करारा पलटवार किया है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हर कोई जानता है कि राहुल गांधी रायबरेली के विकास के लिए नहीं बल्कि अपनी TRP बढ़ाने आते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिशा की बैठक में दिल्ली से आए 3 लोग राहुल गांधी को पर्ची लिखकर दे रहे थे और वह उतना ही बोल पा रहे थे। मंत्री ने दावा किया कि राहुल गांधी को तो यह भी नहीं पता कि, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना में क्या होता है? उन्हें ये अधिकारियों से पूछना पड़ा। जब उन्हें योजनाओं की जानकारी ही नहीं है तो वह विकास कार्यों की निगरानी क्या करेंगे?