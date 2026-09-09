9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायबरेली

राहुल गांधी ने रायबरेली की बदहाल सड़कों पर मांगा जवाब, DM को दिखाई गड्ढों वाली फोटो; योगी के मंत्री ने किया पलटवार

Rahul Gandhi Disha Meeting: 'इतनी खराब हालत क्यों', कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में दिशा समिति की बैठक में DM को गड्ढों वाली सड़कों की तस्वीरें दिखाकर जवाब मांगा। वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल पर पलटवार किया है। जानिए पूरा मामला...
2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Mohsina Bano

Sep 09, 2026

Rahul Gandhi, Rahul Gandhi Raebareli Visit, Rahul Gandhi Disha Meeting

रायबरेली में राहुल गांधी ने DM को दिखाई गड्ढों वाली सड़कें (फोटो- X/@INCUttarPradesh)

Rahul Gandhi Raebareli Visit: उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन फुल एक्शन में नजर आए। बुधवार को उन्होंने 'जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति' (DISHA) की अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राहुल गांधी ने रायबरेली की बदहाल सड़कों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और अधिकारियों की क्लास लगाई।

'तस्वीरें दिखाकर पूछा खराब क्यों हैं सड़कें'

बैठक के दौरान राहुल गांधी ने सीधे जिलाधिकारी (DM) से जिले की खस्ताहाल सड़कों को लेकर सवाल किए। उन्होंने डीएम को गड्ढों वाली सड़कों की तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि जिले में सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है और इनके रखरखाव के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि हाल ही में हुई बारिश की वजह से कुछ सड़कें टूट गई हैं। डीएम ने भरोसा दिलाया कि कई सड़कों की मरम्मत हो चुकी है और बाकी सड़कों की निगरानी और मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तेजी से कर रहा है।

विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की ली जानकारी

दिशा समिति की बैठक में राहुल गांधी ने रायबरेली में चल रहे तमाम विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से स्थानीय स्तर पर विकास से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली और निर्देश दिया कि सभी जरूरी काम समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। राहुल गांधी ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए।

योगी के मंत्री ने बताया TRP स्टंट

राहुल गांधी की इस सक्रियता पर यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने करारा पलटवार किया है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हर कोई जानता है कि राहुल गांधी रायबरेली के विकास के लिए नहीं बल्कि अपनी TRP बढ़ाने आते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिशा की बैठक में दिल्ली से आए 3 लोग राहुल गांधी को पर्ची लिखकर दे रहे थे और वह उतना ही बोल पा रहे थे। मंत्री ने दावा किया कि राहुल गांधी को तो यह भी नहीं पता कि, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना में क्या होता है? उन्हें ये अधिकारियों से पूछना पड़ा। जब उन्हें योजनाओं की जानकारी ही नहीं है तो वह विकास कार्यों की निगरानी क्या करेंगे?

विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से की थी मुलाकात

मंगलवार को रायबरेली पहुंचने के बाद से ही राहुल गांधी लगातार एक्टिव थे। उन्होंने व्यापारियों, वकीलों और फार्मासिस्टों समेत कई स्थानीय प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इससे पहले प्रभु टाउन में सर्राफा कारोबारियों ने सोने-चांदी पर बढ़े GST का मुद्दा उनके सामने रखा था जिसे राहुल ने संसद में उठाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से भी मिलकर उनकी परेशानियां जानीं।

मायावती का बड़ा बयान; अशोक सिद्धार्थ राजनीति से लें संन्यास, तभी हो सकेगी आकाश आनंद की वापसी

ये भी पढ़ें
Mayawati, BSP, Akash Anand, Ashok Siddharth, UP Assembly Election 2027

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 05:41 pm

Published on:

09 Sept 2026 05:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / राहुल गांधी ने रायबरेली की बदहाल सड़कों पर मांगा जवाब, DM को दिखाई गड्ढों वाली फोटो; योगी के मंत्री ने किया पलटवार

पत्रिका लाइव अपडेट

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी से मिलने रायबरेली में उमड़ी भीड़, जनता दरबार में सुनीं लोगों की समस्याएं, सांसद बनने के बाद 8वां दौरा

Rahul Gandhi, Rahul Gandhi Janata Darbar, Raebareli News
रायबरेली

फिरोज गांधी पुण्यतिथि: रायबरेली में कितनी बची है उनकी विरासत? जिस सीट से शुरू हुआ गांधी परिवार का रिश्ता, वहां अब राहुल की सियासत

Feroze Gandhi
रायबरेली

‘भाई के हत्यारे के सामने टेके घुटने’, अजय राय पर CM योगी का तीखा प्रहार, जानिए क्या है पूरा मामला

CM Yogi Adityanath, UP Special TET 2026
रायबरेली

मनुस्मृति बयान पर राहुल गांधी पर बरसे योगी, बोले- जो सरकार जनभावनाओं का अनादर करती है, जनता उसे सत्ता से उखाड़ फेंकती है

CM Yogi
रायबरेली

‘राहुल गांधी को गाली देना लोकतंत्र पर हमला!’ रायबरेली में भड़के कांग्रेसी, डीएम को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन, फोटो सोर्स- यूपी कांग्रेस वीडियो ग्रैब
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.