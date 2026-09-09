9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायबरेली

राहुल गांधी से मिलने रायबरेली में उमड़ी भीड़, जनता दरबार में सुनीं लोगों की समस्याएं, सांसद बनने के बाद 8वां दौरा

Rahul Gandhi Raebareli Visit News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने रायबरेली दौरे के दूसरे दिन भुएमऊ गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। इस दौरान गेस्ट हाउस पर लोगों की भीड़ जुट गई। राहुल से मिलने के लिए लोगों की लंबी लाइन दिखाई दी।
2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Mohsina Bano

Sep 09, 2026

Rahul Gandhi, Rahul Gandhi Janata Darbar, Raebareli News

राहुल गांधी ने जनता दरबार में सुनीं लोगों की समस्याएं (फोटो- X/@INCUttarPradesh)

Rahul Gandhi Raebareli Visit: उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बुधवार सुबह उन्होंने भुएमऊ गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। राहुल से मिलने के लिए सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक-एक करके लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की।

3 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

राहुल गांधी अपने दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन रायबरेली में सांसद निधि से करीब 3 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे वह बचत भवन में 'जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति' (DISHA) की बैठक में शामिल होंगे।

सर्राफा कारोबारियों को दिया संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा

इससे पहले मंगलवार रात राहुल गांधी शहर के प्रभु टाउन स्थित सर्राफा व्यवसायी फाना त्रिवेदी के घर पहुंचे थे। यहां उन्होंने जिले के सर्राफा व्यापारियों के साथ बैठक की। व्यापारियों ने राहुल को बताया कि जब से प्रधानमंत्री ने केवल जरूरत भर का सोना-चांदी खरीदने की अपील की है तब से उनकी बिक्री 50 प्रतिशत तक गिर गई है जिससे उन्हें भारी घाटा हो रहा है। इस पर राहुल ने भरोसा दिलाया कि वह सोने चांदी पर बढ़े GST का मुद्दा संसद में जोर-शोर से उठाएंगे।

लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान को कराना पड़ा गो-अराउंड

रायबरेली पहुंचने से पहले मंगलवार को राहुल गांधी के विमान की लैंडिंग में तकनीकी दिक्कत आ गई थी। दिल्ली से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1717 पहले प्रयास में लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी। विमान रनवे के बिल्कुल करीब था लेकिन पायलट को लैंडिंग सुरक्षित नहीं लगी। ऐसे में विमान को गो-अराउंड कराना पड़ा। अचानक विमान के दोबारा ऊपर उठने से यात्रियों को तेज झटका लगा। करीब 25 मिनट तक हवा में चक्कर लगाने के बाद दूसरी कोशिश में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी।

सांसद बनने के बाद 8वां दौरा

साल 2024 में रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी का यह 8वां दौरा है। इससे पहले वह मई महीने में रायबरेली आए थे। उस वक्त उन्होंने बछरावां में सांसद निधि से बने मैरिज हॉल का उद्घाटन किया था और देश की आर्थिक नीतियों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि देश में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा।

आकृति चौधरी पर रासुका लगाना DM मेधा रूपम को पड़ा भारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेतन से हर्जाना वसूलने का दिया आदेश

ये भी पढ़ें
DM Medha Roopam, Akriti Chaudhary, Allahabad High Court, NSA Quashed, UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 12:07 pm

Published on:

09 Sept 2026 12:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / राहुल गांधी से मिलने रायबरेली में उमड़ी भीड़, जनता दरबार में सुनीं लोगों की समस्याएं, सांसद बनने के बाद 8वां दौरा

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फिरोज गांधी पुण्यतिथि: रायबरेली में कितनी बची है उनकी विरासत? जिस सीट से शुरू हुआ गांधी परिवार का रिश्ता, वहां अब राहुल की सियासत

Feroze Gandhi
रायबरेली

‘भाई के हत्यारे के सामने टेके घुटने’, अजय राय पर CM योगी का तीखा प्रहार, जानिए क्या है पूरा मामला

CM Yogi Adityanath, UP Special TET 2026
रायबरेली

मनुस्मृति बयान पर राहुल गांधी पर बरसे योगी, बोले- जो सरकार जनभावनाओं का अनादर करती है, जनता उसे सत्ता से उखाड़ फेंकती है

CM Yogi
रायबरेली

‘राहुल गांधी को गाली देना लोकतंत्र पर हमला!’ रायबरेली में भड़के कांग्रेसी, डीएम को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन, फोटो सोर्स- यूपी कांग्रेस वीडियो ग्रैब
रायबरेली

केंद्र सरकार के खिलाफ रायबरेली में प्रदर्शन: प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया

प्रदर्शन करते कांग्रेसी, फोटो सोर्स- X कांग्रेस
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.