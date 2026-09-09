राहुल गांधी से मिलने रायबरेली में उमड़ी भीड़, जनता दरबार में सुनीं लोगों की समस्याएं, सांसद बनने के बाद 8वां दौरा

रायबरेली पहुंचने से पहले मंगलवार को राहुल गांधी के विमान की लैंडिंग में तकनीकी दिक्कत आ गई थी। दिल्ली से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1717 पहले प्रयास में लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी। विमान रनवे के बिल्कुल करीब था लेकिन पायलट को लैंडिंग सुरक्षित नहीं लगी। ऐसे में विमान को गो-अराउंड कराना पड़ा। अचानक विमान के दोबारा ऊपर उठने से यात्रियों को तेज झटका लगा। करीब 25 मिनट तक हवा में चक्कर लगाने के बाद दूसरी कोशिश में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी।