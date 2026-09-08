फिरोज गांधी पुण्यतिथि: रायबरेली में कितनी बची है उनकी विरासत? जिस सीट से शुरू हुआ गांधी परिवार का रिश्ता, वहां अब राहुल की सियासत

इसके बाद सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य और उम्र का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। अपने विदाई संदेश में उन्होंने कहा था कि मुझे यह कहते हुए फख्र हो रहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं और मैंने हमेशा आपके यकीन का सम्मान करने की पूरी कोशिश की है, अब स्वास्थ्य और उम्र की वजह से, मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। सोनिया गांधी ने यह भी कहा था कि रायबरेली से उनका रिश्ता उनके ससुराल वालों की तरफ से विरासत में मिला है। 2024 में सोनिया गांधी चुनावी राजनीति से लोकसभा के बजाय राज्यसभा चली गईं। इसके बाद गांधी परिवार की अगली पीढ़ी के रूप में राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यानी 1950 के दशक में फिरोज गांधी से शुरू हुआ यह राजनीतिक सिलसिला सात दशक बाद राहुल गांधी तक पहुंच चुका है।