RaeBareli: मां की दर्दनाक मौत, पिता फरार; पांच मासूम बच्चों की जिंदगी पर टूटा दुखों का पहाड़

पुलिस के अनुसार, पूरे खाले मजरे बथुवा खास निवासी अमरनाथ पुत्र स्वर्गीय पीतांबर ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। शुक्रवार रात वह घर पर मौजूद था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी पत्नी रीना (38) से कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर डंडे से पत्नी पर हमला कर दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार महिला को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। शनिवार सुबह जब घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो पुलिस को सूचना दी गई।