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रायबरेली

RaeBareli: मां की दर्दनाक मौत, पिता फरार; पांच मासूम बच्चों की जिंदगी पर टूटा दुखों का पहाड़

RaeBareli Crime: रायबरेली के गुरुबक्शगंज क्षेत्र में घरेलू विवाद के बाद पति ने कथित तौर पर पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी फरार है, पुलिस जांच और तलाश में जुटी है।
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रायबरेली

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Ritesh Singh

Jul 18, 2026

घटना के बाद आरोपी पति फरार, पांच मासूम बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़; एएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) 

घटना के बाद आरोपी पति फरार, पांच मासूम बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़; एएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) 

Raebareli Woman Killed After Domestic Dispute:रायबरेली जिले के गुरुबक्शगंज थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने शनिवार सुबह एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना का रूप ले लिया। थाना क्षेत्र के पूरे खाले मजरे बथुवा खास गांव में शुक्रवार देर रात पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद गुस्साए पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर चोटों के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति घर से फरार हो गया।

शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। सबसे अधिक दर्दनाक स्थिति मृतका के पांच छोटे-छोटे बच्चों की है, जिनके सिर से मां का साया उठ गया है और पिता फरार है। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

रात के विवाद ने ले ली महिला की जान

पुलिस के अनुसार, पूरे खाले मजरे बथुवा खास निवासी अमरनाथ पुत्र स्वर्गीय पीतांबर ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। शुक्रवार रात वह घर पर मौजूद था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी पत्नी रीना (38) से कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर डंडे से पत्नी पर हमला कर दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार महिला को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। शनिवार सुबह जब घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही गुरुबक्शगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। मौके पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की और घटना के कारणों तथा परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए महत्वपूर्ण साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। विशेषज्ञों ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए और मौके की गहन जांच की। पुलिस का मानना है कि फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मामले की विवेचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जांच अधिकारी घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटे हैं। साथ ही आरोपी की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है।

पांच मासूम बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़

इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि मृतका रीना अपने पीछे पांच छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं। मां की मौत और पिता के फरार होने के बाद बच्चे गहरे सदमे में हैं। गांव में जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है, वह बच्चों की स्थिति देखकर भावुक हो उठता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों के सामने अब भविष्य की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। परिवार के अन्य सदस्य और ग्रामीण उन्हें संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है।

पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज की

घटना के बाद से आरोपी पति अमरनाथ फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुबक्शगंज थाना पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह भी कहना है कि मामले के प्रत्येक पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

थानाध्यक्ष ने दी प्रारंभिक जानकारी

गुरुबक्शगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि अमरनाथ और उसकी पत्नी दोनों शराब का सेवन करते थे और अक्सर उनके बीच विवाद तथा मारपीट होती रहती थी। पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात भी विवाद के दौरान कथित तौर पर हुई अधिक पिटाई के कारण रीना की मौत हुई। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की अंतिम स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और विवेचना पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। सभी तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अपर पुलिस अधीक्षक ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच टीम से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सभी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

घरेलू हिंसा की घटनाएं बनीं चिंता का विषय

यह घटना एक बार फिर घरेलू हिंसा की गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि परिवार के भीतर छोटे विवाद यदि समय रहते नहीं सुलझाए जाएं तो वे कई बार हिंसक रूप ले लेते हैं। ऐसे मामलों में सामाजिक जागरूकता, पारिवारिक संवाद और समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, गांव में शोक का माहौल है और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर पांच मासूम बच्चों का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा। दूसरी ओर पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

18 Jul 2026 11:47 am

Published on:

18 Jul 2026 11:47 am

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