बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट; UP के युवक पर FIR, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी केस की सुनवाई

Bharat Tiwari Encounter Case Update: बिहार के भोजपुर जिले में 17 जून को हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (Bharat Tiwari Encounter Case Hearing) होगी। भोजपुर में हुए इस एनकाउंटर ने पूरे बिहार राज्य में सुर्खियां बटोरी थीं। अब मामले की कानूनी प्रक्रिया शीर्ष अदालत पहुंच गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश के एक युवक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।