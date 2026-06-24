24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bharat Tiwari Encounter: महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़, न्याय की मांग के बीच बदले गए जगदीशपुर डीएसपी

Bharat Tiwari Encounter: भरत भूषण तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर बिलौटी गांव में महापंचायत शुरू होने से पहले सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए जगदीशपुर के डीएसपी को बदल दिया है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने आरोपित डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय क्लोज कर दिया है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jun 24, 2026

महापंचायत

भरत भूषण तिवारी के फर्जी एनकाउंटर को लेकर बिलौटी गांव में महापंचायत शुरू

Bharat Tiwari Encounter: भरत भूषण तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर बिलौटी गांव में महापंचायत शुरू होने से पहले सरकार ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए विवादों में घिरे जगदीशपुर के डीएसपी को बदल दिया है। इससे पहले, घटना के पांच दिन बाद मंगलवार को भरत भूषण तिवारी की मां के आवेदन पर शाहपुर थाने में डीएसपी, थाना प्रभारी समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए आरोपित जगदीशपुर डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय क्लोज कर दिया।

उनकी जगह सरकार ने पंकज कुमार मिश्रा को नया डीएसपी नियुक्त किया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के स्तर से आदेश जारी किया गया है। पंकज मिश्रा वर्तमान में मद्यनिषेध सह राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में कार्यरत थे। उन्हें अगले आदेश तक जगदीशपुर एसडीपीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

महापंचायत में उमड़ने लगी भीड़

इधर, भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में बिलौटी गांव में आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। आयोजक मंडल के सदस्यों का दावा है कि अब तक करीब पांच हजार लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, जबकि शाम तक यह संख्या एक लाख तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

बिलौटी में जुट रहे हजारों लोग

महापंचायत को लेकर बिलौटी गांव से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक भरत तिवारी के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें शहीद बताते हुए न्याय की मांग की गई है। सुबह से ही लोग तिरंगा लेकर भरत तिवारी के घर पहुंचने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं "भरत तिवारी अमर रहें" के नारे भी लगाए गए। बिलौटी गांव और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि अब तक एक हजार से अधिक वाहन गांव पहुंच चुके हैं, जिससे पूरे इलाके में काफी भीड़भाड़ का माहौल है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Jun 2026 12:31 pm

Published on:

24 Jun 2026 12:16 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bharat Tiwari Encounter: महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़, न्याय की मांग के बीच बदले गए जगदीशपुर डीएसपी

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बागेश्वर बाबा की एंट्री, बोले- वह सनातनी योद्धा था, सरेंडर के बाद जान लेना पाप

dhirendra shastri on bharat tiwari encounter
पटना

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: मोबाइल से खुलेंगे कई राज, महापंचायत में भरत की अंतिम इच्छा पर दिया जायेगा जोर

bharat tiwari viral video
पटना

Bharat Tiwari Encounter: कथित एनकाउंटर के खिलाफ कड़ी सुरक्षा के बीच महापंचायत आज, तय होगी आगे की रणनीति

Bharat Tiwari Encounter, Bharat Bhushan Tiwari, Bhojpur Encounter Case, Supreme Court News, CBI Probe, Bharat Tiwari News,
पटना

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: पुलिसकर्मियों को मिल रहीं जान से मारने की धमकियां, भोजपुर पुलिस हाई अलर्ट पर

Bharat Bhushan Tiwari Encounter
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर से बदले जातीय और राजनीतिक समीकरण, बढ़ा सियासी टकराव

bharat tiwari viral video
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.