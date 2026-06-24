Bharat Tiwari Encounter: महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़, न्याय की मांग के बीच बदले गए जगदीशपुर डीएसपी

महापंचायत को लेकर बिलौटी गांव से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक भरत तिवारी के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें शहीद बताते हुए न्याय की मांग की गई है। सुबह से ही लोग तिरंगा लेकर भरत तिवारी के घर पहुंचने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं "भरत तिवारी अमर रहें" के नारे भी लगाए गए। बिलौटी गांव और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि अब तक एक हजार से अधिक वाहन गांव पहुंच चुके हैं, जिससे पूरे इलाके में काफी भीड़भाड़ का माहौल है।