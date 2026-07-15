रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, 100 की स्पीड से पुलिया से टकराई कार, सिपाही समेत 3 की मौत, 2 घायल

पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले सिपाही महाराज सिंह (50) रायबरेली दीवानी न्यायालय में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। वह मूल रूप से जालौन के रहने वाले थे और परिवार के साथ लखनऊ में रहते थे। चार दिन की छुट्टी के बाद बुधवार को वह अपनी क्रेटा कार से ड्यूटी जॉइन करने के लिए रायबरेली जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने निगोहा से दो और बछरावां बॉर्डर से दो लोगों को लिफ्ट दी थी। हादसे के समय कार में उनके समेत कुल पांच लोग सवार थे।