लखनऊ: 22 साल के युवा वैज्ञानिक की होटल में संदिग्ध मौत, किसानों के लिए बनाया था बैटरी वाला ट्रैक्टर

मामला लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र स्थित एक होटल का है। पुलिस के मुताबिक, राहुल सोमवार दोपहर होटल में ठहरे थे। मंगलवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस ने राहुल को बेड पर मृत अवस्था में पाया। कमरे में बेड के पास और फर्श पर उल्टी के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग या हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं।