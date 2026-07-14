Danish Azad Ansari: ‘वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से बेचा जा रहा था’, मंत्री दानिश आजाद के बयान से गरमाई राजनीति

ये बयान अल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के आरोपों के बाद आया है। मौलाना ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में जमीनों के प्रबंधन में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। दानिश आजाद अंसारी ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लाकर इन संपत्तियों को दुरुपयोग, अवैध कब्जे और अतिक्रमण से बचाने का काम किया है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वक्फ की जमीनों पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जे 2012 से 2017 के बीच हुए, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी।