रायबरेली में सपा सांसद एसपी सिंह का बड़ा बयान, बोले- अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस जीरो

ओपी राजभर के विषय में एसपी सिंह ने कहा कि वह विवादित आदमी है और विवादित बयान ही दिया करते हैं। यह लोग भोपू हैं। इन्हें जो कुछ बोलने के लिए कहा जाता है वह बोल देते हैं। यह लोग समाज और पीडीए के शुभचिंतक नहीं है। दलित अल्पसंख्यक अन्य समाज के लोग भी पीड़ित हैं। इस समय अखिलेश यादव से अच्छा प्रदेश में कोई भी नेता नहीं है। वह सबके लिए काम करते हैं। इतना पढ़ा लिखा विद्वान नेता भी प्रदेश में नहीं है। वह अच्छी सोच वाले नेता है। एक सवाल के जवाब में सपा सांसद ने कहा कि अपनी इंपॉर्टेंस से बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। सब जानते हैं कि अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस जीरो है। ‌सीट बढ़ाने के लिए इस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं।