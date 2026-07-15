Bulandshahr News: पैसों के विवाद में पहले चली गोलियां, फिर युवक को कार से कुचला, बुलंदशहर में डबल मर्डर से सनसनी

Bulandshahr Double Murder: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पैसों के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान एक युवक को कथित तौर पर तेज रफ्तार कार से कुचल दिया गया। इस हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।