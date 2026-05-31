बंदर उठा ले गया 2 लाख से भरा बैग, पेड़ पर बैठकर बरसाए 500-500 के नोट, कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप!

Monkey snatches Rs 2 lakh: यूपी के बुलंदशहर मे एक शातिर बंदर ने कोर्ट पहुंचे एक शख्स का बैग छीन लिया जिसमें पूरे 2 लाख रूपए रखे थे। कोर्ट परिसर में अकसर बंदरों का जमावड़ा बना रहता था। किसी के हाथ में कुछ भी थैली देख पीछे लग जाते हैं। इसी बीच बुलंदशहर की कोर्ट से एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां के कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक शातिर बंदर एक शख्स के हाथ से 2 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर सीधे पेड़ पर जा बैठा। इसके बाद बंदर ने पेड़ पर बैठकर जो नोटों की बारिश की, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।