बुलंदशहर में पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका, बेटी की तलाश में भटक रहा था परिवार

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। लड़की के परिजन मौके पर पहुंचे। जबकि लड़के के परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं पहुंच सका। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों शव करीब एक-दो दिन पुराने लग रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों से जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर होगी।