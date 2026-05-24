अवैध संबंध के शक में खूनी खेल: 10 दिन पहले मां बनी पत्नी और सगे पिता को डॉक्टर ने गोलियों से भूना, बुलंदशहर में दोहरा हत्याकांड

पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कलंदरगढ़ी गांव का रहने वाला 26 वर्षीय मोबिन पेशे से डॉक्टर है और पास के ही सुदेशपुर गांव में अपनी निजी क्लीनिक चलाता है। मोबिन का विवाह करीब एक साल पहले सना (25 वर्ष) नाम की युवती के साथ हुआ था। घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि महज 10 दिन पहले ही सना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस घर में बच्चे की किलकारी गूंजी है, वहां इतना भयानक खूनखराबा होने वाला है। मृतक पिता की पहचान रियाजुद्दीन के रूप में हुई है, जो इलाके में वेल्डिंग और प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करते थे।