अंबाला में युवक ने अपने ही परिवार के लोगों पर चलाई दिन-दहाड़े गोली, तीन लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी

Ambala Triple Murder: हरियाणा के अंबाला में एक बहुत दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जानकारी के अनुसार परिवार में काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा। मामले में आरोप है कि गुस्से में एक युवक ने अपने ही परिवार के लोगों पर गोली चला दी। इस घटना में युवक की 95 साल की दादी, बड़े भाई और चाचा की मौत हो गई। वहीं चाची गंभीर रूप से घायल हैं और उनका पीजीआई में इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।