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अंबाला में युवक ने अपने ही परिवार के लोगों पर चलाई दिन-दहाड़े गोली, तीन लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी

Ambala Family Dispute: हरियाणा के अंबाला में जमीन और पैसों के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक युवक पर दादी, बड़े भाई और चाचा की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है, जबकि चाची गंभीर रूप से घायल हैं।

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अंबाला

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Harshita Saini

May 24, 2026

Ambala Triple Murder

प्रतीकात्मक तस्वीर

Ambala Triple Murder: हरियाणा के अंबाला में एक बहुत दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जानकारी के अनुसार परिवार में काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा। मामले में आरोप है कि गुस्से में एक युवक ने अपने ही परिवार के लोगों पर गोली चला दी। इस घटना में युवक की 95 साल की दादी, बड़े भाई और चाचा की मौत हो गई। वहीं चाची गंभीर रूप से घायल हैं और उनका पीजीआई में इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

जमीनी विवाद बना वारदात का कारण

पुलिस के अनुसार, परिवार में काफी समय से जमीन, मिट्टी खनन के ठेके और पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी अभिषेक और उसके परिवार वालों के बीच पहले भी कई बार कहासुनी और विवाद हो चुके थे। पिता के रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों को लेकर भी परिवार में मतभेद थे। जांच में सामने आया है कि अभिषेक अपने बड़े भाई संदीप से भी नाराज रहता था। बता दें कि आरोपी पंचकूला में फॉर्मेसी की पढ़ाई कर रहा था।

मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम परिवार के कुछ सदस्य घर पर मौजूद थे, तभी किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अभिषेक ने पिस्टल निकाल ली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपनी 95 साल की दादी इसरो देवी को गोली मारी। इसके बाद जब बाकी परिजनों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन पर भी गोलियां चला दीं, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई।

चाचा और बड़े भाई ने की थी बचाने की कोशिश

फायरिंग के दौरान अभिषेक के चाचा महेंद्र और बड़े भाई संदीप ने हालात संभालने का प्रयास किया। हालांकि आरोपी का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने दोनों को भी निशाना बना लिया। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही चाची भी घायल हुईं। तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने संदीप और महेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। लेकिन हालत बहुत नाजुक होने के कारण दोनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं घायल चाची का इलाज जारी है और चिकित्सकों की निगरानी में उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जांच में सामने आ रही पारिवारिक तनाव की कहानी

घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि परिवार के अंदर चल रहा विवाद, जमीन को लेकर तनाव और पैसों से जुड़े मतभेद इस खूनी वारदात की बड़ी वजह हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले आखिर क्या-क्या हुआ था।

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Published on:

24 May 2026 01:42 pm

Hindi News / Haryana / Ambala / अंबाला में युवक ने अपने ही परिवार के लोगों पर चलाई दिन-दहाड़े गोली, तीन लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी

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